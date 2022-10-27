Путин: российский и украинский народ едины

Президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что российский и украинский народ едины, и это исторический факт, сообщает РИА Новости.

И поэтому, по его словам, эту ситуацию между Россией и Украиной отчасти можно назвать гражданской войной.

«Охамели просто»: Путин о признании Запада в финансировании переворота на Украине

Президент подчеркнул, что единственным настоящим гарантом суверенитета Украины могла быть только Россия, которая её и создала.

Он также назвал хамством признание Запада в финансировании госпереворота на Украине.

«Специальную военную операцию начать было необходимо, так как Украина готовилась к очередным военным операциям и не прекращала обстрелы Донбасса, ждать в таких условиях было нельзя», - отметил президент РФ.

Ранее Владимир Путин обвинил Запад в происходящем на Украине, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаПрезидент РФВалдайВладимир Путин
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