Путин: российский и украинский народ едины

Президент подчеркнул, что единственным настоящим гарантом суверенитета Украины могла быть только Россия, которая её и создала.

Он также назвал хамством признание Запада в финансировании госпереворота на Украине.

«Специальную военную операцию начать было необходимо, так как Украина готовилась к очередным военным операциям и не прекращала обстрелы Донбасса, ждать в таких условиях было нельзя», - отметил президент РФ.

Ранее Владимир Путин обвинил Запад в происходящем на Украине, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».





