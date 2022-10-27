Путин: российский и украинский народ едины
Президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что российский и украинский народ едины, и это исторический факт, сообщает РИА Новости.
И поэтому, по его словам, эту ситуацию между Россией и Украиной отчасти можно назвать гражданской войной.
Президент подчеркнул, что единственным настоящим гарантом суверенитета Украины могла быть только Россия, которая её и создала.
Он также назвал хамством признание Запада в финансировании госпереворота на Украине.
«Специальную военную операцию начать было необходимо, так как Украина готовилась к очередным военным операциям и не прекращала обстрелы Донбасса, ждать в таких условиях было нельзя», - отметил президент РФ.
Ранее Владимир Путин обвинил Запад в происходящем на Украине, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+7 849 / сут.
Умерли
390 тыс.+82 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+12 040 / сут.
- Путин: пик трудностей из-за санкций в экономике РФ пройден
- Путин продлит режим отмены плановых проверок бизнеса
- Путин заявил о готовности решать любые вопросы с США
- Путин признался, что поручил Шойгу сообщить коллегам о «грязной бомбе»
- Путин заявил о «бессмысленности» ядерного удара по Украине
- Путин назвал Трасс «девушкой немного не в себе»
- Путин: российский и украинский народ едины
- Путин заявил, что всё время думает о потерях при СВО
- Земфира раскритиковала журналистку Катерину Гордееву*
- Путин заявил, что ни в чем не разочаровался за последний год
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru