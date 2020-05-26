Путин швырнул ручку на стол в ходе совещания с министром МЧС
Президент РФ Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол в ходе онлайн-совещания по борьбе с паводками и пожарами в регионах. Соответствующий фрагмент видеозаписи размещен в аккаунте Кремлевского пула РИА Новости.
Нечасто увидишь, как Путин швыряет ручку. На совещании по борьбе с паводками и пожарами президент очень жестко попросил отчитаться о ситуации в регионах. pic.twitter.com/6Pro8Lp65N— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) May 26, 2020
На видео президент отмечает, что чрезвычайные ситуации выходят на первый план для многих людей. «Естественно, дело, когда человек лишается своего жилища либо его жизнь находится в опасности», - добавляет он, после чего бросает ручку на стол и просит отчитаться по ситуации главу МЧС Евгения Зиничева.
Журналисты кремлевского пула агентства отметили, что такую реакция президента увидишь нечасто.
Как заявил Зиничев, паводок в РФ близится к концу. По его словам, к 26 мая подтопленными остаются дома в 13 регионах. Также Зиничев отметил, что в России сократилась площадь распространения пожаров на 30% в сравнении с прошлым годом. Путин дал поручение кабмину до 1 июня предложить поправки в законодательство для ужесточения ответственности за нарушение правил безопасности, которые приводят к лесным пожарам.
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