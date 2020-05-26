Путин швырнул ручку на стол в ходе совещания с министром МЧС

На видео президент отмечает, что чрезвычайные ситуации выходят на первый план для многих людей. «Естественно, дело, когда человек лишается своего жилища либо его жизнь находится в опасности», - добавляет он, после чего бросает ручку на стол и просит отчитаться по ситуации главу МЧС Евгения Зиничева.

Журналисты кремлевского пула агентства отметили, что такую реакция президента увидишь нечасто.

Как заявил Зиничев, паводок в РФ близится к концу. По его словам, к 26 мая подтопленными остаются дома в 13 регионах. Также Зиничев отметил, что в России сократилась площадь распространения пожаров на 30% в сравнении с прошлым годом. Путин дал поручение кабмину до 1 июня предложить поправки в законодательство для ужесточения ответственности за нарушение правил безопасности, которые приводят к лесным пожарам.

