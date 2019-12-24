Путин посоветовал не трогать основы Конституции

Президент России Владимир Путин считает, что основополагающие положения Конституции лучше не менять, однако небольшие поправки по некоторым вопросам всё же возможны.

По мнению главы государства, это, в частности, положения, регулирующие сферу взаимоотношений между муниципальными органами власти, передает Life.ru. Об этом Путин заявил на встрече с руководством Госдумы и Совета Федерации.

Об отсутствии связи между уровнями публичной власти на этой встрече говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В этом контексте он высказался об аккуратных изменения в Конституции РФ.

На пресс-конференции 19 декабря об изменениях в Конституции говорил сам Путин. Он тогда допустил отмену оговорки о двух президентских сроках подряд. Экс-советник управления администрации президента по внутренней политике, политолог Олег Матвейчев в эфире НСН предположил, что это была шутка.

