Это шутка. Политологи Кремля не поверили словам Путина об изменении Конституции
Экс-советник управления администрации президента по внутренней политике в эфире НСН призвал не воспринимать всерьез слова Путина об изменении Конституции.
Рассмотреть возможность отмены оговорки Конституции о праве граждан России занимать пост президента «два срока подряд» предложил президент Владимир Путин на своей пресс-конференции. Также он сказал, что в курсе тех дискуссий, которые в настоящее время идут вокруг Основного закона. В частности, о предложениях усилить роль парламента. Делать это можно, но аккуратно, сказал Путин. Надо это обсуждать, сказал глава государства.
Экс-советник управления администрации президента по внутренней политике, политолог Олег Матвейчев в эфире НСН призвал не воспринимать всерьез слова Путина об изменении Конституции.
«Это, очевидно, была шутка. Ирония, троллинг своего рода. Ответ не носил серьезного характера», - сказал он.
Также эксперт заметил, что не следует делать из слов Путина об усилении парламента вывода, что он сам может его возглавить после завершения президентского срока в 2024 году.
«Ничего этого не будет. Думаю, это слишком смелая интерпретация. Он сказал, что прислушивается к дискуссиям, которые идут вокруг Конституции. Это не стоит интерпретировать, как решимость перекроить всю структуру власти. Тем более делать выводы о том, что он возглавит парламент», - заключил Матвейчев.
Напомним, на прошлой неделе были обнародованы данные опроса фонда «Общественное мнение», согласно которым более половины граждан России считают, что в Конституцию России необходимо внести изменения.
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