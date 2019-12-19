Это шутка. Политологи Кремля не поверили словам Путина об изменении Конституции

Рассмотреть возможность отмены оговорки Конституции о праве граждан России занимать пост президента «два срока подряд» предложил президент Владимир Путин на своей пресс-конференции. Также он сказал, что в курсе тех дискуссий, которые в настоящее время идут вокруг Основного закона. В частности, о предложениях усилить роль парламента. Делать это можно, но аккуратно, сказал Путин. Надо это обсуждать, сказал глава государства.

Экс-советник управления администрации президента по внутренней политике, политолог Олег Матвейчев в эфире НСН призвал не воспринимать всерьез слова Путина об изменении Конституции.

«Это, очевидно, была шутка. Ирония, троллинг своего рода. Ответ не носил серьезного характера», - сказал он.

Также эксперт заметил, что не следует делать из слов Путина об усилении парламента вывода, что он сам может его возглавить после завершения президентского срока в 2024 году.