Путин после переговоров с Эрдоганом встретился с Кадыровым по поводу развития Чечни

Социально-экономическое развитие Чечни обсудил 5 августа с главой республики Рамзаном Кадыровым президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Кадыров заявил, что Путин наградил его орденом Александра Невского

Встреча состоялась после переговоров российского лидера с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Накануне вечером после российско-турецких переговоров Путин провел рабочую встречу с главой Чеченской республики Рамзаном Кадровым», — цитирует Пескова Газета.ru.

Ранее Чечня и Дагестан вошли в тренды автобусного туризма, рассказала в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор НКО «Объединение Автопассажирских Перевозчиков» Татьяна Ракулова.

«Такого интереса к нашему Кавказу не наблюдалось, наверное, никогда. Пик, расцвет Кавказа пришелся на этот год. Если говорить о центральной части России, понятно, что это Питер, Казань. Проявляется интерес и к Карелии, но Кавказ – это самое модное направление этого сезона», - подчеркнула Ракулова.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:ВстречаРамзан КадыровВладимир Путин
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