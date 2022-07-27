Кадыров заявил, что Путин наградил его орденом Александра Невского

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что президент РФ Владимир Путин наградил его орденом Александра Невского.

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По его словам, награду он получил «по представлению зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики», а также эффективное решение важных государственных задач.

«Лично для себя воспринимаю награду как аванс, обязуюсь и в дальнейшем самоотверженно служить во благо Чеченской Республики и нашей великой Родины - России», - заключил Кадыров.

Ранее глава Чечни в соцсетях предложил использовать горы на территории его республики для размещения там систем ПВО, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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