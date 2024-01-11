«Душит экономику!»: Высокая ключевая ставка не сбивает инфляцию из-за монополий

«Ключевая ставка на таком высоком уровне оставаться не может, потому что она душит и затрудняет процесс производства, развития экономики. А погашается ли сейчас наша инфляция с помощью высокой ключевой ставки? Ответ отрицательный, потому что у нас инфляция имеет характер не монетарный, а происходит из-за монопольного ценообразования. То есть, высокая ключевая ставка не является рычагом воздействия на инфляцию», - отметил он.

По его словам, бороться с инфляцией нужно другими методами. Экономист уверен, что причина высоких цен в стране – недостаточный контроль за деятельностью монополий.

«Инфляция имеет разные причины. Монетарная – это когда переизбыток денег в обращении. В этом случае высокая ключевая ставка может помочь. Но у нас инфляция не зависит от денежной массы. У нас монополии цены вздувают – на яйца, на бензин, на квартиры и так далее. Эти цены растут не из-за того, что денег много в экономике. С этим должна работать ФАС. Мы будем ждать, когда инфляция снизится по каким-то другим обстоятельствам – замедление производства, например. Тут совпадение по времени просто», - объяснил собеседник НСН.

Инфляция в России составит 5-5,5% по итогам 2024 года. Такое мнение ранее выразил руководитель центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Максим Петроневич, передает «Радиоточка НСН».

