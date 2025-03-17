Путин заявил о совпадении позиций России и Таджикистана по глобальным вопросам

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Душанбе сохраняют единство подходов по ключевым вопросам региональной и глобальной повестки. Об этом он сообщил по итогам переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

По словам российского лидера, обе стороны выступают за соблюдение норм международного права, уважение суверенитета государств и недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела. Он также отметил, что страны продолжают координацию на площадках ОДКБ, ШОС и СНГ.

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Путин добавил, что Россия оказывает содействие Таджикистану в его председательстве в Содружестве независимых государств в 2025 году.

Ключевым событием этого периода станет саммит глав государств СНГ, который пройдет в октябре в Душанбе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт Кремля
ТЕГИ:ТаджикистанРоссияВладимир Путин

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