Путин заявил о совпадении позиций России и Таджикистана по глобальным вопросам

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Душанбе сохраняют единство подходов по ключевым вопросам региональной и глобальной повестки. Об этом он сообщил по итогам переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

По словам российского лидера, обе стороны выступают за соблюдение норм международного права, уважение суверенитета государств и недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела. Он также отметил, что страны продолжают координацию на площадках ОДКБ, ШОС и СНГ.