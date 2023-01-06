Путин посетит богослужение в рождественскую ночь

Российский президент Владимир Путин посетит богослужение в рождественскую ночь, сообщал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие

По его словам, Путин традиционно посещает службу, так будет и в этом году.

Ранее глава государства поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 6 января до 24:00 7 января по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
ТЕГИ:РождествоВладимир Путин
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