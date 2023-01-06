Путин посетит богослужение в рождественскую ночь
6 января 202304:02
Российский президент Владимир Путин посетит богослужение в рождественскую ночь, сообщал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, Путин традиционно посещает службу, так будет и в этом году.
Ранее глава государства поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 6 января до 24:00 7 января по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru