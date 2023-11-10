Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону

Президент России Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отмечается, что визит президента состоялся сразу после поездки в Казахстан. В штабе Путина сопровождали начальник Генштаба Минобороны Валерий Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу.

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Президент заслушал доклады о ходе СВО, а также ознакомился с новыми образцами техники.

20 октября президент России Владимир Путин уже посещал штаб Вооруженных сил в Ростове-на-Дону. Тогда о положении дел ему рассказал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

А 18 апреля Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» в Херсонской области. Президент заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского и командующего группировкой генерал-полковника Олега Макаревича, напоминает «Радиоточка НСН».

Ранее президент РФ напомнил, что Россия начала специальную военную операцию на Украине потому, что у неё не было другого выбора. В ходе встречи с новым составом Общественной палаты РФ он указал, что к тому моменту «на нас уже напали».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:СпецоперацияВладимир Путин

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