Путин: Российские войны борются со злом и угнетением за будущее всего мира
Воины армии России в зоне проведения специальной военной операции борются со злом и угнетением, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление российского лидера Владимира Путина.
По его словам, в зоне спецоперации решается будущее всего мира, в том числе и Палестины. «Тот, кто действительно отстаивает правду и справедливость, борется со злом и угнетением, с расизмом и неонацизмом, которые поощряет Запад, сражается сейчас на фронте, под Донецком, Авдеевкой, на Днепре», — заявил глава государства.
Также Путин указал, что США заинтересованы в постоянном хаосе на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru