Путин: Российские войны борются со злом и угнетением за будущее всего мира

Воины армии России в зоне проведения специальной военной операции борются со злом и угнетением, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление российского лидера Владимира Путина.

Путин: США используют в своих целях одураченных украинцев

По его словам, в зоне спецоперации решается будущее всего мира, в том числе и Палестины. «Тот, кто действительно отстаивает правду и справедливость, борется со злом и угнетением, с расизмом и неонацизмом, которые поощряет Запад, сражается сейчас на фронте, под Донецком, Авдеевкой, на Днепре», — заявил глава государства.

Также Путин указал, что США заинтересованы в постоянном хаосе на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПалестинаРоссийская АрмияСпецоперацияВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры