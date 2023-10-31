Путин: Российские войны борются со злом и угнетением за будущее всего мира

По его словам, в зоне спецоперации решается будущее всего мира, в том числе и Палестины. «Тот, кто действительно отстаивает правду и справедливость, борется со злом и угнетением, с расизмом и неонацизмом, которые поощряет Запад, сражается сейчас на фронте, под Донецком, Авдеевкой, на Днепре», — заявил глава государства.

Также Путин указал, что США заинтересованы в постоянном хаосе на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

