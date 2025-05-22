Тарасова назвала естественным примирение Медведевой и Загитовой

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала возобновление общения между Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой. В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что примирение стало возможным благодаря обоюдному стремлению самих спортсменок.

По словам Тарасовой, такие шаги свидетельствуют о зрелости и мудрости фигуристок. Она подчеркнула, что конфликт не имел серьезных оснований и выразила радость по поводу того, что они теперь общаются и даже сотрудничают.