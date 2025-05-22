Тарасова назвала естественным примирение Медведевой и Загитовой
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала возобновление общения между Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой. В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что примирение стало возможным благодаря обоюдному стремлению самих спортсменок.
По словам Тарасовой, такие шаги свидетельствуют о зрелости и мудрости фигуристок. Она подчеркнула, что конфликт не имел серьезных оснований и выразила радость по поводу того, что они теперь общаются и даже сотрудничают.
О сближении спортсменок стало известно 22 мая. Медведева вошла в состав участников ледового шоу Загитовой, а сама Алина приняла участие в YouTube-передаче Евгении.
Оба события стали знаковыми на фоне многолетней публичной дистанции между фигуристками, которые представляли сборную России на Олимпиаде-2018. Тогда золото в одиночном катании завоевала Загитова, Медведева стала серебряным призером. Обе тренировались под руководством Этери Тутберидзе, передает «Радиоточка НСН».
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