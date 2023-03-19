Путин и Герасимов долго обсуждали ситуацию в штабе СВО

По его словам, штаб СВО работает круглосуточно, несколько раз в сутки «проходят доклады по направлениям». В одной из сессий участвовал Владимир Путин.

«Он выслушал доклады по направлениям, которые ежедневно там проходят, и потом уже отдельно с Герасимовым достаточно долго говорил в отдельном кабинете. Оценка ситуации была дана», – заявил Песков.

По словам пресс-секретаря, поездка главы государства в штаб СВО заранее не планировалась ни в Администрации президента, ни в Минобороны РФ, ни по линии спецслужб.



