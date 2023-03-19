Путин и Герасимов долго обсуждали ситуацию в штабе СВО

У президента России Владимира Путина и начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова состоялось довольно долгое обсуждение обстановки в зоне специальной военной операции в ходе визита Верховного главнокомандующего в штаб СВО в Ростове-на-Дону 19 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону

По его словам, штаб СВО работает круглосуточно, несколько раз в сутки «проходят доклады по направлениям». В одной из сессий участвовал Владимир Путин.

«Он выслушал доклады по направлениям, которые ежедневно там проходят, и потом уже отдельно с Герасимовым достаточно долго говорил в отдельном кабинете. Оценка ситуации была дана», – заявил Песков.

По словам пресс-секретаря, поездка главы государства в штаб СВО заранее не планировалась ни в Администрации президента, ни в Минобороны РФ, ни по линии спецслужб.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Дмитрий ПесковМинобороны РФВоенная ОперацияВладимир Путин

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