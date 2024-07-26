Путин поручил разработать план строительства наццентра «Россия»

Глава государства Владимир Путин поручил преобразовать оргкомитет по подготовке и проведению выставки-форума «Россия» в организационный комитет национального центра «Россия», сообщает «РЕН ТВ».

Рекорд по посещаемости установили на Международной выставке-форуме «Россия»

Также нужно выработать план строительства центра. Поручение должно быть исполнено до 1 сентября 2024 года. Кроме того, президент поручил выработать до 1 октября план строительства выставочного комплекса национального центра «Россия».

Обеспечение финансирования возложено на правительство страны.

Ранее Путин посетил завершение выставки-форума «Россия», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
ТЕГИ:Владимир ПутинВыставка

Горячие новости

Все новости

партнеры