Путин поручил разработать план строительства наццентра «Россия»
Глава государства Владимир Путин поручил преобразовать оргкомитет по подготовке и проведению выставки-форума «Россия» в организационный комитет национального центра «Россия», сообщает «РЕН ТВ».
Также нужно выработать план строительства центра. Поручение должно быть исполнено до 1 сентября 2024 года. Кроме того, президент поручил выработать до 1 октября план строительства выставочного комплекса национального центра «Россия».
Обеспечение финансирования возложено на правительство страны.
Ранее Путин посетил завершение выставки-форума «Россия», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru