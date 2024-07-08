Путин посетил завершение выставки-форума «Россия»

Российский лидер Владимир Путин посетил завершение международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Рекорд по посещаемости установили на Международной выставке-форуме «Россия»

Глава государства стал гостем выставки в пятый раз. В ходе своего визита он провел встречу с сотрудниками форума и с руководителем выставки-форума Натальей Виртуозовой, которая поблагодарила президента за то, что тот организовал мероприятие.

Напомним, работа выставки «Россия» должна была завершиться в День космонавтики (12 апреля 2024 года), однако президент поручил продлить ее до 8 июля — Дня семьи, любви и верности.

Ранее международная выставка-форум «Россия» вошла в топ-10 самых посещаемых мест планеты.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Секретарев
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