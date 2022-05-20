Путин поручил проанализировать принятые странами ВТО антироссийские меры
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству актуализировать стратегию участия России во Всемирной торговой организации (ВТО), сообщает ТАСС.
Как говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля, для этого кабмин должен проанализировать принятые входящими в эту организацию странами антироссийские меры.
Кроме того, российский лидер поручил правительству представить предложения по обжалованию таких мер в рамках организации.
Ранее вице-спикер Пётр Толстой заявил, что в Госдуму поступили предложения о денонсации соглашений с рядом международных организаций, в том числе, с ВТО.
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