Путин поручил проанализировать принятые странами ВТО антироссийские меры

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству актуализировать стратегию участия России во Всемирной торговой организации (ВТО), сообщает ТАСС.

Эксперт заявил о невозможности исключения России из ВТО

Как говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля, для этого кабмин должен проанализировать принятые входящими в эту организацию странами антироссийские меры.

Кроме того, российский лидер поручил правительству представить предложения по обжалованию таких мер в рамках организации.

Ранее вице-спикер Пётр Толстой заявил, что в Госдуму поступили предложения о денонсации соглашений с рядом международных организаций, в том числе, с ВТО.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Правительство РоссииВТОВладимир Путин
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