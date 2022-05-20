Путин поручил проанализировать принятые странами ВТО антироссийские меры

Как говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля, для этого кабмин должен проанализировать принятые входящими в эту организацию странами антироссийские меры.

Кроме того, российский лидер поручил правительству представить предложения по обжалованию таких мер в рамках организации.

Ранее вице-спикер Пётр Толстой заявил, что в Госдуму поступили предложения о денонсации соглашений с рядом международных организаций, в том числе, с ВТО.