Россия может покинуть ВТО и ВОЗ
В Государственную думу поступили предложения о денонсации соглашений с рядом международных организаций. Список направлен Министерством иностранных дел РФ, сообщил вице-спикер нижней палаты Пётр Толстой. В том числе речь идёт о прекращении официальных отношений со Всемирной торговой организацией и Всемирной организацией здравоохранения.
По словам Толстого, теперь депутатам совместно с Советом Федерации предстоит проанализировать этот список и предложить денонсировать некоторые соглашения.
«Предстоит работа по пересмотру наших международных обязательств, договоров, сегодня приносящих не пользу, а прямой ущерб нашей стране», - цитирует вице-спикера «Интерфакс».
Парламентарий отметил, что Россия вышла из Совета Европы, теперь на очереди выход из ВТО и ВОЗ. Эти международные организации, по мнению Толстого, в отношении России пренебрегли всеми обязательствами.
Ранее председатель комитета по промышленности и торговле Госдумы Владимир Гутенев в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что уход крупных компании из России будет сложным, но в стратегическом плане страна получит возможность, не нарушая принципов ВТО, создать преференции для российского производства, импортозаместить оборудование и таким образом обрести технологический суверенитет.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 543 / сут.
Умерли
378 тыс.+88 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 379 / сут.
- Президент Венгрии назвала условие для голосования за санкции против России
- Россия может покинуть ВТО и ВОЗ
- Счётной палате поручили проверить работу Центробанка за 2019-2021 годы
- Минюст РФ потребовал признать «Азов» террористической организацией
- Мантуров заявил, что Renault поможет АвтоВАЗу с комплектующими
- Кустурица: Михалков – один из самых значимых режиссеров современности
- Чешская PPF Group продаст банк «Хоум Кредит» частным инвесторам
- Дети-сироты из Донбасса не могут получить гражданство РФ
- Глава Минкульта Румынии призвал реформировать «Евровидение»
- Ассоциация европейского бизнеса выступила против легализации в РФ параллельного импорта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru