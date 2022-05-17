Россия может покинуть ВТО и ВОЗ

В Государственную думу поступили предложения о денонсации соглашений с рядом международных организаций. Список направлен Министерством иностранных дел РФ, сообщил вице-спикер нижней палаты Пётр Толстой. В том числе речь идёт о прекращении официальных отношений со Всемирной торговой организацией и Всемирной организацией здравоохранения.

По словам Толстого, теперь депутатам совместно с Советом Федерации предстоит проанализировать этот список и предложить денонсировать некоторые соглашения.

«Предстоит работа по пересмотру наших международных обязательств, договоров, сегодня приносящих не пользу, а прямой ущерб нашей стране», - цитирует вице-спикера «Интерфакс».