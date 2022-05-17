Россия может покинуть ВТО и ВОЗ

В Государственную думу поступили предложения о денонсации соглашений с рядом международных организаций. Список направлен Министерством иностранных дел РФ, сообщил вице-спикер нижней палаты Пётр Толстой. В том числе речь идёт о прекращении официальных отношений со Всемирной торговой организацией и Всемирной организацией здравоохранения.

По словам Толстого, теперь депутатам совместно с Советом Федерации предстоит проанализировать этот список и предложить денонсировать некоторые соглашения.

«Предстоит работа по пересмотру наших международных обязательств, договоров, сегодня приносящих не пользу, а прямой ущерб нашей стране», - цитирует вице-спикера «Интерфакс».

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Парламентарий отметил, что Россия вышла из Совета Европы, теперь на очереди выход из ВТО и ВОЗ. Эти международные организации, по мнению Толстого, в отношении России пренебрегли всеми обязательствами.

Ранее председатель комитета по промышленности и торговле Госдумы Владимир Гутенев в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что уход крупных компании из России будет сложным, но в стратегическом плане страна получит возможность, не нарушая принципов ВТО, создать преференции для российского производства, импортозаместить оборудование и таким образом обрести технологический суверенитет.


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ФОТО: https://pixabay.com/
ТЕГИ:Петр ТолстойВОЗВТО
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