Эксперт заявил о невозможности исключения России из ВТО

Палата представителей Конгресса США ранее проголосовала за законопроект с призывом к торговому представителю Соединенных Штатов в ВТО инициировать вопрос о приостановке членства страны пересмотре торговых уступок РФ.

«Они хотят, но вряд ли смогут. Есть многочисленные процедурные проблемы, поэтому я не думаю, что эта идея вообще в настоящее время всерьез рассматривается», — заявил Медведков в беседе с РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что даже в случае начала процесса исключения России из ВТО придется провести два голосования, в ходе которых инициативу должны будут поддержать две трети и три четверти из 164 стран-участниц организации. Медведков считает, что это «почти невероятно».

Тем временем депутаты от «Справедливой России — За правду» внесли в Госдуму проект о выходе РФ из ВТО для защиты национальных интересов, напоминает телеканал «360». Как отметил лидер партии Сергей Миронов, депутатам необходимо денонсировать протокол о присоединении РФ к Марракешскому соглашению о вступлении в ВТО, пишет Ura.ru.

