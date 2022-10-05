Путин поручил принять объекты Запорожской АЭС в федеральную собственность
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС, сообщает пресс-служба Кремля.
«Правительству РФ обеспечить принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции и иного имущества, необходимого для осуществления ее деятельности», - говорится в указе, который опубликован на официальном портале правовой информации.
Также глава государства поручил российскому кабмину определить на период до 2028 года особенности эксплуатации, выдачи лицензий и других аспектов регулирования деятельности станции.
Кроме того, своим указом российский лидер установил статус эксплуатирующей организации Запорожской АЭС.
Ранее глава ЗАЭС Игорь Мурашов сознался в связях с украинскими спецслужбами, которым передавал информацию «о текущем состоянии дел» на станции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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