Путин поручил принять объекты Запорожской АЭС в федеральную собственность

«Правительству РФ обеспечить принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции и иного имущества, необходимого для осуществления ее деятельности», - говорится в указе, который опубликован на официальном портале правовой информации.

Также глава государства поручил российскому кабмину определить на период до 2028 года особенности эксплуатации, выдачи лицензий и других аспектов регулирования деятельности станции.

Кроме того, своим указом российский лидер установил статус эксплуатирующей организации Запорожской АЭС.

Ранее глава ЗАЭС Игорь Мурашов сознался в связях с украинскими спецслужбами, которым передавал информацию «о текущем состоянии дел» на станции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».