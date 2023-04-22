Путин поручил оптимизировать экспертные советы при органах власти и госкорпорациях
Президент Владимир Путин поручил провести оптимизацию экспертных советов при органах власти и государственных корпорациях для выстраивания единой системы экспертизы финансируемых за счет бюджета научно-технических проектов. Поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.
Российский лидер поручил оптимизировать экспертные советы «в том числе с учетом необходимости привлечения к их работе представителей высокотехнологичных государственных и частных компаний».
Кроме того, Путин дал поручение финансировать в приоритетном порядке исследования, касающиеся научно-технологических стратегических инициатив, которые имеют критическое значение для технологического суверенитета России.
«При необходимости внести изменения в нормативные правовые акты ... в части, касающейся уточнения требований к формированию государственного задания на выполнение работ по проведению научных исследований», — указал президент.
Ответственными за исполнение поручения назначены правительство страны и Российская академия наук, они должны представить соответствующий доклад до 10 июля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru