Путин поручил оптимизировать экспертные советы при органах власти и госкорпорациях

Российский лидер поручил оптимизировать экспертные советы «в том числе с учетом необходимости привлечения к их работе представителей высокотехнологичных государственных и частных компаний».

Кроме того, Путин дал поручение финансировать в приоритетном порядке исследования, касающиеся научно-технологических стратегических инициатив, которые имеют критическое значение для технологического суверенитета России.

«При необходимости внести изменения в нормативные правовые акты ... в части, касающейся уточнения требований к формированию государственного задания на выполнение работ по проведению научных исследований», — указал президент.

Ответственными за исполнение поручения назначены правительство страны и Российская академия наук, они должны представить соответствующий доклад до 10 июля.

