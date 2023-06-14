Путин поручил интегрировать беспилотники в воздушное пространство России

«В целях обеспечения безопасной эксплуатации беспилотных авиационных систем принять исчерпывающие меры по интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство», — говорится в документе.

При этом кабмин должен рассмотреть вопрос о цифровой трансформации организации воздушного движения в части систем обслуживания воздушного движения, наблюдения, связи и противодействия противоправному применению беспилотников, отмечает РИА ФАН. Соответствующий доклад необходимо представить президенту до 1 сентября.

В свою очередь, Минтранс должен до 15 июля предложить меры по организации воздушного движения с использованием цифровых платформ при интеграции беспилотников в воздушное пространство РФ, пишет Ura.ru.

Кроме того, Путин поручил правительству и АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» популяризировать создание беспилотников. Как отмечается в поручении, кабмину и АНО предстоит принять меры по «популяризации деятельности в области проектирования, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем».

