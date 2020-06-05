Путин: Поправки в Конституцию сделают россиян цивилизованными
Президент России Владимир Путин заявил, что «закрепление» поправок в Конституцию позволят «нам чувствовать себя цивилизованными». Об этом он заявил в пятницу в ходе общения по видеосвязи с экологами и защитниками животных.
«Как вы сейчас сами отметили, чрезвычайно востребованное, нужное дело - закрепление в основном законе страны тех норм, которые позволят нам чувствовать себя цивилизованными», - сказал Путин, говоря о нормах об ответственном обращении с животными.
Также глава государства поблагодарил собеседников за то, что они делают в сфере защиты животных, а также за работу по подготовке поправок в Конституцию.
Ранее ВЦИОМ сообщил, что большая часть россиян (67 процентов) заявили о намерении участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию. Оно начнется с 25 июня и будет продолжаться до 1 июля включительно, сообщает ОТР.
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