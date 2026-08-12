Путин: Россия не угрожает Японии

Россия не представляет угрозы для Японии. Об этом заявил глава российского государства Владимир Путин.

Ранее президент прибыл в Южно-Сахалинск и понаблюдал за ходом завершающей стадии учений Тихоокеанского флота РФ.

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Как отметил Путин, Япония впервые в новейших военно-доктринальных документах причислила Россию к «источникам основных угроз», пишет RT.

«Хотел бы отметить, что мы не угрожаем Японии, у нас нет к ней абсолютно никаких претензий», - цитирует президента РИА Новости.

Кроме того, Путин указал, что Токио под предлогом событий на Украине, «не вдаваясь в причины конфликта», ввел против РФ неспровоцированные со стороны Москвы санкции.

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ФОТО: ТАСС / Владимир Смирнов
ТЕГИ:ЯпонияРоссияВладимир Путин

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