Путин: Россия не угрожает Японии
Россия не представляет угрозы для Японии. Об этом заявил глава российского государства Владимир Путин.
Ранее президент прибыл в Южно-Сахалинск и понаблюдал за ходом завершающей стадии учений Тихоокеанского флота РФ.
Как отметил Путин, Япония впервые в новейших военно-доктринальных документах причислила Россию к «источникам основных угроз», пишет RT.
«Хотел бы отметить, что мы не угрожаем Японии, у нас нет к ней абсолютно никаких претензий», - цитирует президента РИА Новости.
Кроме того, Путин указал, что Токио под предлогом событий на Украине, «не вдаваясь в причины конфликта», ввел против РФ неспровоцированные со стороны Москвы санкции.
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