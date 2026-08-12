«Обрекают на нищенство!» Продюсер Члиянц о цензуре, деньгах и страхах Лунгина
Сергей Члиянц объяснил в эфире НСН, почему 50 миллионов рублей мало для съемок хорошего кино и раскрыл причины «экономической цензуры», пугающей Павла Лунгина.
Российские кинематографисты, не желающие снимать условного «Колобка», попадают в «разрыв» государственного финансирования, объяснил в интервью НСН режиссер и продюсер Сергей Члиянц. По его словам, государство либо выделяет очень большие деньги на блокбастеры, сказки или патриотические картины, либо гораздо меньшие - на «маргинальное» кино.
Режиссер Павел Лунгин ранее заявил «Известиям», что его пугает «экономическая цензура», когда просто не дают возможности снимать кино. Он отметил, что в советские времена политические цензоры объясняли, что «не хорошо», а сейчас перед кинематографистами «стена без лица и голоса». Члиянц объяснил, почему Лунгин и его коллеги оказались «потерянными».
«Многолетние преобразования в области производства и проката фильмов в России привели к тому, что фильмы стали очень дороги, а рынок не вырос. Поэтому производство фильмов сегодня возможно, за редким исключением, с помощью государственной поддержки. При этом государство финансирует фильмы на полюсах рыночного потенциала и себестоимости. С одной стороны фильмы за миллиард, большие блокбастеры, фильмы государственного значения, а с другой - маргинальное, дебютное, экспериментальное кино, фильмы за 50 миллионов. В этой ситуации нормальному режиссеру очень сложно найти себя, потому что снимать «Колобок» он не хочет, а снимать фильм за 50 миллионов он не может. В итоге Павел Семенович (Лунгин – прим. НСН) и многие мои коллеги, друзья, режиссеры в этом смысле потерянные для кинопроизводства люди. Я не думаю, что это осознанная цензура. Так сложилось в результате неумелых действий», - подчеркнул Члиянц.
Он возмутился тем, что создателей фильмов обрекают на нищенское существование.
«Я когда-то снял фильм «Мама, не горюй» за 207 тысяч долларов. Это было мучительно трудно. Мы этот фильм делали путем огромного напряжения собственных сил, друзей и товарищей. Сегодня 200 тысяч долларов - это 18 миллионов рублей. «Бумер» стоил уже в два раза больше, но там тоже все работали бесплатно - и режиссер-бедняга, и артисты. Почему нас нужно обрекать на это нищенское существование, мучения и бесконечное попрошайничество? А какие-нибудь псевдопатриотические фильмы получают из Фонда кино сотни миллионов рублей, да еще и без конкурса. Это вопрос для антимонопольного комитета, потому что все участники рынка должны быть равны в правах, тем более перед государственными инвестициями. Почему кто-то равнее? Чем он лучше?» - недоумевает продюсер.
При этом Члиянц объяснил, почему качественное кино нельзя снять за 50 миллионов рублей.
«50 миллионов - деньги не маленькие, на эту сумму можно снять картину, если это по сценарию лес, дача, квартира и современная история. Но стоит вам вступить на территорию времени, малейшее ретро очень сильно повышает бюджет. Все это бедненькое с точки зрения визуального богатства, а кинопрокатное кино требует какого-то аттракциона. Удивлять чем будем? При этом на авторском кино рынок эти 50 миллионов не отдает. Самые успешные авторские картины в этом году не превысили планку сборов в 60 миллионов рублей. Соответственно, владелец прав на эти фильмы получил в самом лучшем случае 26 миллионов на руки, а то и 23, я не удивлюсь, если 20. Итого из 60 миллионов остается треть, ни одна интернет-платформа не покроет дефицит бюджета, а телевидение платит сущие копейки. На этом фоне появляются так называемые новые режиссеры и картины, снятые за 2, 8 или 12 миллионов. Это мучительно и означает, что нужно довольствоваться сценариями, которые предполагают несколько артистов, несколько декораций, и больше ничего», - заключил собеседник НСН.
Фильм Сергея Члиянца «Ветер» ранее получил четыре премии «Ника»», но с трудом «продирался» в прокат, где заработал около 2 млн рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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