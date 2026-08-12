Российские кинематографисты, не желающие снимать условного «Колобка», попадают в «разрыв» государственного финансирования, объяснил в интервью НСН режиссер и продюсер Сергей Члиянц. По его словам, государство либо выделяет очень большие деньги на блокбастеры, сказки или патриотические картины, либо гораздо меньшие - на «маргинальное» кино.

Режиссер Павел Лунгин ранее заявил «Известиям», что его пугает «экономическая цензура», когда просто не дают возможности снимать кино. Он отметил, что в советские времена политические цензоры объясняли, что «не хорошо», а сейчас перед кинематографистами «стена без лица и голоса». Члиянц объяснил, почему Лунгин и его коллеги оказались «потерянными».