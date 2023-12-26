Путин пообещал расширить расчеты между государствами СНГ в нацвалютах
Во время председательства в СНГ в 2024 году Россия постарается расширить расчеты с партнерами в нацвалютах. Об этом в ходе неформального саммита Содружества в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге заявил российский лидер Владимир Путин, сообщило агентство РИА Новости.
По мнению президента, это позволит укрепить финансовый и экономический суверенитет стран СНГ.
Также глава государства пообещал обратить особое внимание на межгосударственного экономического партнерства. По словам Путина, с января по октябрь 2023 года товарооборот между странами увеличился на 2% и достиг $83,7 млрд.
Отмечается, что на встрече присутствовали главы Армении, Азербайджана, Казахстана, Белоруссии, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Туркмении.
Ранее Путин заявил, что прекращение членства Армении в СНГ и ОДКБ не входит в ее интересы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru