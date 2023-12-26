Путин пообещал расширить расчеты между государствами СНГ в нацвалютах

По мнению президента, это позволит укрепить финансовый и экономический суверенитет стран СНГ.

Также глава государства пообещал обратить особое внимание на межгосударственного экономического партнерства. По словам Путина, с января по октябрь 2023 года товарооборот между странами увеличился на 2% и достиг $83,7 млрд.

Отмечается, что на встрече присутствовали главы Армении, Азербайджана, Казахстана, Белоруссии, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Туркмении.

Ранее Путин заявил, что прекращение членства Армении в СНГ и ОДКБ не входит в ее интересы.

