Путин и лидеры стран СНГ прибыли в Петергоф под оркестр
Президент России Владимир Путин вместе с коллегами из стран Содружества Независимых Государств прибыли в музей-заповедник «Петергоф», где у них состоится саммит в неформальном формате. Лидеров государств НСГ встречал духовой оркестр.
Встреча на высшем уровне стартовала во время экскурсии по дворцово-парковым комплексам Санкт-Петербурга. Так, в музее-заповеднике «Павловск» лидеров стран СНГ приветствовали колядками и выступлением симфонического оркестра. Кроме того, участники саммита посетили Царское Село.
В дальнейшем лидерам предстоит ознакомиться с Большим Петергофским дворцом. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», неформальная встреча увенчается дружеской беседой в Константиновском дворце в Стрельне.
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