Путин: Прекращение членства Армении в СНГ и ОДКБ не в ее интересах

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Ереван не информировал Москву о планах по Карабаху. По его словам, есть плюсы и минусы, но «так произошло».

Глава государства отметил, что сегодня не в интересах Армении прекратить членство в СНГ, ЕврАзэС, ОДКБ.

А отсутствие премьер-министра страны Никола Пашиняна на совместных мероприятиях вызвано не желанием выйти и совместных объединений, а внутриполитическими процессами.

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До этого Путин заявил, что планирует в начале 2024 года встретиться с президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом.

Он отметил, что лидеры стран находятся в постоянном контакте по вопросам ситуации в секторе Газа.

Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подводит итоги года в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией. Мероприятие проходит в Гостином дворе.

Организаторы сообщили, что Путину поступило уже больше двух миллионов вопросов. Российские федеральные телеканалы закладывают на «Итоги года с Владимиром Путиным» около трех часов эфирного времени, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: стоп-кадр с трансляции
ТЕГИ:АрменияНикол ПашинянВладимир Путин

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