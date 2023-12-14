Путин: Прекращение членства Армении в СНГ и ОДКБ не в ее интересах

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Ереван не информировал Москву о планах по Карабаху. По его словам, есть плюсы и минусы, но «так произошло».

Глава государства отметил, что сегодня не в интересах Армении прекратить членство в СНГ, ЕврАзэС, ОДКБ.

А отсутствие премьер-министра страны Никола Пашиняна на совместных мероприятиях вызвано не желанием выйти и совместных объединений, а внутриполитическими процессами.