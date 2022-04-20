Минобороны РФ успешно запустило межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат»
Тяжёлая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» была успешно запущена с космодрома «Плесецк», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении ведомства говорится, что пуск был осуществлён в рамках программы государственных испытаний, все поставленные задачи были выполнены в полном объёме.
«Подтверждены расчётные характеристики на всех этапах полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка», — подчеркнули в Минобороны.
Президент РФ Владимир Путин поздравил военных с успешным испытанием «Сармата» и заявил, что это «уникальное оружие», аналогов которому «в мире нет и ещё долго не будет». По его словам, оно «заставит задуматься тех, кто пытается угрожать России».
Ранее газета Nikkei, со ссылкой на источники в Пентагоне, заявила, что США отказались от своей дорогостоящей программы разработки новых крылатых ракет, сообщает «Свободная пресса».
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