Путин поменял состав наблюдательного совета корпорации «Ростех»
Президент России Владимир Путин включил помощника президента Алексея Дюмина, главу Минпромторга Антона Алиханова и первого вице-премьера Дениса Мантурова в наблюдательный совет государственной корпорации «Ростех». Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.
Также указом президента из наблюдательного совета выбыли глава Минздрава Михаил Мурашко и помощник президента России Игорь Левитин.
Ранее Путин заявил, что экс-первый вице-премьер, глава Минобороны России Андрей Белоусов на новом посту должен по-прежнему заниматься вопросами экономики.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru