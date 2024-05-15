Путин поменял состав наблюдательного совета корпорации «Ростех»

Президент России Владимир Путин включил помощника президента Алексея Дюмина, главу Минпромторга Антона Алиханова и первого вице-премьера Дениса Мантурова в наблюдательный совет государственной корпорации «Ростех». Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.

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Также указом президента из наблюдательного совета выбыли глава Минздрава Михаил Мурашко и помощник президента России Игорь Левитин.

Ранее Путин заявил, что экс-первый вице-премьер, глава Минобороны России Андрей Белоусов на новом посту должен по-прежнему заниматься вопросами экономики.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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