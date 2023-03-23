Путин поговорил с султаном Омана
23 марта 202312:39
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с султаном Омана Хайсамом бен Тарек Аль Саидом, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что лидеры обсудили перспективы российско-оманского сотрудничества, иустановления дипломатических отношений. Особое внимание главы государств уделили торгово-экономической кооперации.
Владимир Путин также поздравил Аль Саида граждан Омана с началом Рамадана.
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23 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru