Путин поговорил с султаном Омана

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с султаном Омана Хайсамом бен Тарек Аль Саидом, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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Отмечается, что лидеры обсудили перспективы российско-оманского сотрудничества, иустановления дипломатических отношений. Особое внимание главы государств уделили торгово-экономической кооперации.

Владимир Путин также поздравил Аль Саида граждан Омана с началом Рамадана.

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