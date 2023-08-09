Путин поговорил с президентом ЮАР

Президент ЮАР положительно оценил итоги прошедшего в Санкт-Петербурге саммита «Россия – Африка». По его словам, это будут способствовать укреплению сотрудничества Москвы со странами Африки.

Путин и Рамафоза также обсудили ряд вопросов сотрудничества стран с акцентом на укрепление торгово-экономических и инвестиционных связей. Стороны выразили обоюдный настрой на конструктивное взаимодействие по международной повестке дня, включая подготовку к предстоящему саммиту БРИКС.

Ранее в ЮАР заявили, что лидеры 23 стран выразили желание вступить в БРИКС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

