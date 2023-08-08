В ЮАР заявили, что лидеры 23 стран выразили желание вступить в БРИКС

Главы 23 стран отправили официальный запрос на вступление в БРИКС, сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра иностранных дел ЮАР Наледи Пандор.

Премьер-министр Индии заявил, что примет участие в саммите БРИКС в ЮАР

По ее словам, еще больше — неофициальных запросов о возможностях членства. В числе подавших заявки — Белоруссия, Куба, Индонезия, Иран, Марокко, Венесуэла и ряд других государств. Это говорит о высоком статусе организации, отметила дипломат.

Пандор также заявила, что у всех членов БРИКС были разногласия по поводу расширения альянса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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