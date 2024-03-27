Путин поговорил по телефону с президентом переходного периода Мали
Президент России Владимир Путин обсудил с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой укрепление двусторонних связей. Об этом сообщили в Кремле.
Отмечается, что главы государств провели телефонный разговор, в ходе которого Гойта решительно осудил теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» и выразил россиянам соболезнования.
«Обсуждены дальнейшие шаги по укреплению российско-малийских связей в различных областях, включая реализацию... проектов в энергетике, сельском хозяйстве, горнодобывающем секторе», — добавили в Кремле.
Кроме того, Путин и Гойта обменялись мнениями о ситуации в Сахаро-Сахельском регионе и условились активизировать работу на контртеррористическом треке.
Ранее Владимир Путин поговорил по телефону с белорусским коллегой Александром Лукашенко, политики заявили о готовности к взаимодействию в борьбе с терроризмом, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru