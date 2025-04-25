Стив Уиткофф прогулялся по Арбату

Отмечается, что знаменитую пешеходную улицу Москвы он посетил вместе с супругой Лорен Раппопорт.

Также сообщается, что в ходе прогулки Уиткофф в неформальной обстановке пообщался со спецпрезидента РФ по международному экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Уиткофф, «осознанно или неосознанно распространяет российские нарративы», сообщает «Свободная Пресса».