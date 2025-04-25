Стив Уиткофф прогулялся по Арбату

Перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным спецпредставитель президента США Стив Уиткофф прогулялся по Старому Арбату. Об этом сообщает РБК.

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Отмечается, что знаменитую пешеходную улицу Москвы он посетил вместе с супругой Лорен Раппопорт.

Также сообщается, что в ходе прогулки Уиткофф в неформальной обстановке пообщался со спецпрезидента РФ по международному экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Уиткофф, «осознанно или неосознанно распространяет российские нарративы», сообщает «Свободная Пресса».

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ФОТО: ТАСС / LUDOVIC MARIN / EPA
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