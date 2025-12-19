Путин: Более 400 тысяч человек подписали контракт с ВС РФ в 2025 году

Желающих заключить контракт с Минобороны РФ настолько много, что ведомству приходится устраивать конкурс, рассказал президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией 19 декабря.

«У нас много желающих. Много мужчин, настоящих мужчин, которые добровольно приходят и заключают контракты с ВС РФ. По контракту у нас пришло в уходящем году свыше 400 тысяч человек», - отметил президент.

По его словам, количество людей, которые хотят служить в новом роде войск беспилотной авиации, такое, что Минобороны приходится объявлять конкурс. При этом некоторые совсем юные добровольцы даже берут академический отпуск в вузах.