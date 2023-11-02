Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Президент Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Документ опубликован на портале правовой информации.

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Закон был подготовлен по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина. Документ отменяет положение закона о ратификации ДВЗЯИ, подписанного от имени России в Нью-Йорке в сентябре 1996 года. Позже Госдума приняла инициативу об отзыве ратификации соглашения.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отмена ратификации договора не означает намерения провести ядерные испытания, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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