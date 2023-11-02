Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ
Президент Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Документ опубликован на портале правовой информации.
Закон был подготовлен по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина. Документ отменяет положение закона о ратификации ДВЗЯИ, подписанного от имени России в Нью-Йорке в сентябре 1996 года. Позже Госдума приняла инициативу об отзыве ратификации соглашения.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отмена ратификации договора не означает намерения провести ядерные испытания, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вильфанд: предстоящей зимой в Центральной России ожидаются колебания температур
- Путин ратифицировал подписанный с Индонезией договор о выдаче преступников
- В России запретили менять объем упаковки ряда продуктов первой необходимости
- Nestle внесли в украинский список «спонсоров войны»
- С Крымского моста в Москве упала 20-летняя девушка
- Оскорбивший мусульман Журавель заявил, что изучает Коран
- Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ
- Захарова: Около тысячи россиян записались на эвакуацию из сектора Газа
- В «Лаборатории Касперского» предупредили о шпионском моде для WhatsApp
- СМИ: В Израиле допускают выезд лидеров ХАМАС в обмен на заложников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru