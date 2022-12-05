Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, а также педофилии.

Теперь полностью запрещена подобная пропаганда в социальных сетях, СМИ, кино, рекламе. Например, фильм, где есть пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, педофилии, смены пола, не получит прокатное удостоверение.

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За нарушение запрета предусмотрены штрафы до 10 млн рублей.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин утверждал, что закон о запрете ЛГБТ-пропаганды призван «защитить граждан и Россию от деградации и вымирания».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН ранее обвинила группу «Тату» в том, что их песни породили моду на нетрадиционные отношения среди девушек.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаконЛГБТВладимир Путин
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