Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, а также педофилии.
Теперь полностью запрещена подобная пропаганда в социальных сетях, СМИ, кино, рекламе. Например, фильм, где есть пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, педофилии, смены пола, не получит прокатное удостоверение.
За нарушение запрета предусмотрены штрафы до 10 млн рублей.
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин утверждал, что закон о запрете ЛГБТ-пропаганды призван «защитить граждан и Россию от деградации и вымирания».
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН ранее обвинила группу «Тату» в том, что их песни породили моду на нетрадиционные отношения среди девушек.
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