Осенний «министропад»: Кто возглавит Минтранс и Минприроды после отставок
Президент России в понедельник уволил четырех министров. Кандидатуры на должности глав Минприроды, Минстроя, Минтранса и Минэнерго уже известны.
Президент России Владимир Путин уволил главу Минтранса Евгения Дитриха, главу Минприроды Дмитрия Кобылкина и главу Минстроя Владимира Якушева. Последний займет пост полномочного представителя в Уральском федеральном округе вместо Николая Цуканова. Соответствующие указы опубликованы на сайте Кремля.
В то же время премьер-министр России Михаил Мишустин предложил назначить главу Минэнерго Александра Новака новым вице-премьером - по ТЭК и промышленности. На сайте Кремля уже опубликован указ о расширении состава вице-премьеров с девяти до 10. К слову, сейчас ТЭК в правительстве курирует вице-премьер Юрий Борисов - ожидается, что он сохранит за собой кураторство военно-промышленного комплекса.
Вместо Новака министром энергетики, по всей видимости, станет глава «Русгидро» Николай Шульгинов. Именно его кандидатуру сегодня выдвинул Мишустин. Эксперты называют это решение самым неожиданным - с учётом того, что на пост министра энергетики источники РБК прочили Бориса Ковальчука.
«Само назначение будет воспринято электроэнергетиками положительно, но это явно компромиссное решение президента Путина и премьера Мишустина. Никто из тяжеловесов нефтяников и газовиков не смог продавить своих кандидатов», - пишет политтехнолог Марат Баширов.
Ожидания источников СМИ по новым руководителям Минстроя и Минприроды совпали с видением главы правительства. Так, вместо Якушева Мишустин предложил в министры строительства и ЖКХ первого замглавы ведомства Ирека Файзуллина, вместо главы Минприроды Кобылкина - министра по Дальнему Востоку и Арктике Александра Козлова.
СМИ неоднократно сообщали, что работу Кобылкина критиковал премьер-министр России Михаил Мишустин. В частности, экс-главу Минприроды обвиняли в неудачной реализации нацпроекта «Экология» и неэффективном выполнении обязательств по мусорной реформе. В Счетной палате заявили, что ситуация с мусорными полигонами «близка к критической».
По версии РБК, на пост главы Минтранса претендовали глава «Аэрофлота» Виталий Савельев и глава Росавиации Александра Нерадько. В итоге Мишустин выдвинул именно Савельева.
По новому порядку формирования правительства, президент назначает кандидатуры премьера, его заместителей и министров, но их должна одобрить Госдума. Новые условия не распространяются на назначение глав силовых структур и МИД.
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