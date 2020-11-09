Осенний «министропад»: Кто возглавит Минтранс и Минприроды после отставок

Вместо Новака министром энергетики, по всей видимости, станет глава «Русгидро» Николай Шульгинов. Именно его кандидатуру сегодня выдвинул Мишустин. Эксперты называют это решение самым неожиданным - с учётом того, что на пост министра энергетики источники РБК прочили Бориса Ковальчука.

«Само назначение будет воспринято электроэнергетиками положительно, но это явно компромиссное решение президента Путина и премьера Мишустина. Никто из тяжеловесов нефтяников и газовиков не смог продавить своих кандидатов», - пишет политтехнолог Марат Баширов.

Ожидания источников СМИ по новым руководителям Минстроя и Минприроды совпали с видением главы правительства. Так, вместо Якушева Мишустин предложил в министры строительства и ЖКХ первого замглавы ведомства Ирека Файзуллина, вместо главы Минприроды Кобылкина - министра по Дальнему Востоку и Арктике Александра Козлова.

СМИ неоднократно сообщали, что работу Кобылкина критиковал премьер-министр России Михаил Мишустин. В частности, экс-главу Минприроды обвиняли в неудачной реализации нацпроекта «Экология» и неэффективном выполнении обязательств по мусорной реформе. В Счетной палате заявили, что ситуация с мусорными полигонами «близка к критической».

По версии РБК, на пост главы Минтранса претендовали глава «Аэрофлота» Виталий Савельев и глава Росавиации Александра Нерадько. В итоге Мишустин выдвинул именно Савельева.



По новому порядку формирования правительства, президент назначает кандидатуры премьера, его заместителей и министров, но их должна одобрить Госдума. Новые условия не распространяются на назначение глав силовых структур и МИД.

