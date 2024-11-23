Путин подписал закон о списании долгов по кредитам участникам СВО

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому участники СВО смогут списать кредит до 10 миллионов рублей.

Путин увеличил выплаты для получивших инвалидность участников СВО до 4 млн рублей

Правило распространяется на тех, кто заключил контракт не ранее 1 декабря 2024 года.

Также прекращаются обязательства должника по таким основаниям, как гибель или объявление его умершим судом, или признание инвалидом I группы.

Ранее правительство утвердило постановление о размерах единовременной выплаты при получении боевых травм и увечий в ходе спецоперации, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
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