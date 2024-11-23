Путин подписал закон о списании долгов по кредитам участникам СВО
23 ноября 202418:34
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому участники СВО смогут списать кредит до 10 миллионов рублей.
Правило распространяется на тех, кто заключил контракт не ранее 1 декабря 2024 года.
Также прекращаются обязательства должника по таким основаниям, как гибель или объявление его умершим судом, или признание инвалидом I группы.
Ранее правительство утвердило постановление о размерах единовременной выплаты при получении боевых травм и увечий в ходе спецоперации, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru