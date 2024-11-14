Путин увеличил выплаты для получивших инвалидность участников СВО до 4 млн рублей

Президент Владимир Путин подписал указ, увеличивающему до 4 млн руб. размер единоразовой выплаты участникам военной операции на Украине при получении ранения, которое привело к инвалидности.

Накануне президент подписал указ о дифференциации выплат за ранения в ходе СВО. В свою очередь из размер назвало правительство. Оно постановило, что военнослужащим с тяжелыми ранениями полагается разовая выплата в 3 млн руб., с легкими — в 1 млн руб. В случае иных травм компенсация составит 100 тыс. руб.