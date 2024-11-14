Путин увеличил выплаты для получивших инвалидность участников СВО до 4 млн рублей
Президент Владимир Путин подписал указ, увеличивающему до 4 млн руб. размер единоразовой выплаты участникам военной операции на Украине при получении ранения, которое привело к инвалидности.
Накануне президент подписал указ о дифференциации выплат за ранения в ходе СВО. В свою очередь из размер назвало правительство. Оно постановило, что военнослужащим с тяжелыми ранениями полагается разовая выплата в 3 млн руб., с легкими — в 1 млн руб. В случае иных травм компенсация составит 100 тыс. руб.
В новом указе Путина говорится, что выплаты в 4 млн руб. будут осуществляться с учетом прошлой единоразовой компенсации. На них участник СВО сможет рассчитывать, если инвалидность наступила в результате ранения, полученного в период с 24 февраля 2022 года. Выплатами будет заниматься фонд «Защитники отечества». Указ вступает в силу с 14 ноября 2024 года.
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