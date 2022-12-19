Путин подписал закон о соглашении России и Индии по космосу

«Ратифицировать соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Индии о мерах по охране технологий в связи с сотрудничеством в области исследования и использования космического пространства в мирных целях и в создании и эксплуатации средств выведения и наземной космической инфраструктуры, подписанное в городе Москве и городе Бангалоре 1 декабря 2021 года», — говорится в документе.

Соглашение призвано создать организационно-правовую основу для предотвращения несанкционированного доступа к охраняемым изделиям и технологиям в области исследования и использования космического пространства в мирных целях и в создании и эксплуатации средств выведения и наземной космической инфраструктуры. Также документ должен предотвратить их несанкционированную передачу, риск осуществления экспорта не по предназначению, нецелевое использование. Россия и Индия разработают планы охраны технологий с подробным изложением мер по соблюдению требований защиты охраняемых изделий и технологий.

Кроме того, соглашение в том числе регламентирует действие экспортных (импортных) лицензий, сертификатов и других разрешений в отношении изделий и технологий, устанавливает обязательную предупредительную маркировку, сопроводительные уведомления, исключающие возможность любых несанкционированных действий, предусматривает проведение инспекции порядка обращения с изделиями и технологиями.

