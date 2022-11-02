Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию

Россия в октябре стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав Саудовскую Аравию и Ирак, заявили аналитики компании Vortexa.

Отмечается, что Россия поставляла в Индию 946 тысячи баррелей нефти в день, 22% всего импорта сырой нефти.

Также Индия впервые ввезла больше нефти из России по морю, чем Евросоюз. Лидером по закупке нефти из России морским путем является Китай.

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Ранее сообщалось, что Индия, Турция и Бразилия с конца февраля в целом нарастили объем импорта из России. Об этом пишет The New York Times.

Кроме того, объем покупок у России нарастили Испания (112%), Китай (98%), Нидерланды (74%). Также импорт из РФ увеличили Саудовская Аравия (на 45%), Япония (40%), Германия (38%), Норвегия (21%), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НефтьИндия
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