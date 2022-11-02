Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию

Ранее сообщалось, что Индия, Турция и Бразилия с конца февраля в целом нарастили объем импорта из России. Об этом пишет The New York Times.

Кроме того, объем покупок у России нарастили Испания (112%), Китай (98%), Нидерланды (74%). Также импорт из РФ увеличили Саудовская Аравия (на 45%), Япония (40%), Германия (38%), Норвегия (21%), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

