Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию
Россия в октябре стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав Саудовскую Аравию и Ирак, заявили аналитики компании Vortexa.
Отмечается, что Россия поставляла в Индию 946 тысячи баррелей нефти в день, 22% всего импорта сырой нефти.
Также Индия впервые ввезла больше нефти из России по морю, чем Евросоюз. Лидером по закупке нефти из России морским путем является Китай.
Ранее сообщалось, что Индия, Турция и Бразилия с конца февраля в целом нарастили объем импорта из России. Об этом пишет The New York Times.
Кроме того, объем покупок у России нарастили Испания (112%), Китай (98%), Нидерланды (74%). Также импорт из РФ увеличили Саудовская Аравия (на 45%), Япония (40%), Германия (38%), Норвегия (21%), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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