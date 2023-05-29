Путин подписал закон о ратификации соглашения о системе ПВО между Россией и Киргизией

Отмечается, что для размещения сил противовоздушной обороны России Киргизия на безвозмездной основе передаст в пользование российской стороне участок площадью пять га в районе коллективной безопасности на период действия документа.

Срок действия соглашения — пять лет. Оно будет автоматически продлеваться на аналогичные периоды, если ни одна из сторон не изъявит желания его расторгнуть.

Ранее сообщалось о прибытии еще одного российского зенитного ракетного комплекса С-400 в Белоруссию. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

