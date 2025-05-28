Лавров анонсировал новый раунд российско-украинских переговоров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе 13-й встречи высоких представителей по вопросам безопасности заявил, что о новом раунде российско-украинских переговоров будет объявлено в ближайшее время. Об этом сообщило РИА Новости.

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Глава МИД отметил, что российская сторона в ходе переговоров в Стамбуле 16 мая настаивала на отмене всех дискриминационных законов и продолжит это делать на следующем раунде.

По словам российского министра, Москва давно была готова вести переговоры с Киевом, однако Украину не пускали в этот процесс западные кураторы.

Ранее Лавров заявил, что информация, что Вашингтон хочет поменять переговорщика в делегации России, не соответствует действительности, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
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