Лавров анонсировал новый раунд российско-украинских переговоров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе 13-й встречи высоких представителей по вопросам безопасности заявил, что о новом раунде российско-украинских переговоров будет объявлено в ближайшее время. Об этом сообщило РИА Новости.
Глава МИД отметил, что российская сторона в ходе переговоров в Стамбуле 16 мая настаивала на отмене всех дискриминационных законов и продолжит это делать на следующем раунде.
По словам российского министра, Москва давно была готова вести переговоры с Киевом, однако Украину не пускали в этот процесс западные кураторы.
Ранее Лавров заявил, что информация, что Вашингтон хочет поменять переговорщика в делегации России, не соответствует действительности, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru