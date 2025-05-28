Лавров анонсировал новый раунд российско-украинских переговоров

Глава МИД отметил, что российская сторона в ходе переговоров в Стамбуле 16 мая настаивала на отмене всех дискриминационных законов и продолжит это делать на следующем раунде.

По словам российского министра, Москва давно была готова вести переговоры с Киевом, однако Украину не пускали в этот процесс западные кураторы.

Ранее Лавров заявил, что информация, что Вашингтон хочет поменять переговорщика в делегации России, не соответствует действительности, сообщает RT.

