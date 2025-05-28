РФС отказал «Химкам» в праве выступить в РПЛ в сезоне-2025/26

Футбольный клуб «Химки» не сможет принять участие в сезозе-2025/26 Российской Премьер лиги, сообщает пресс-служба РФС.

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Как отмечается, решение о невыдаче лицензии подмосковному клубу на выступление в РПЛ Российским футбольным союзом было оставлено в силе. «Химки» потеряли возможность принять участие в чемпионате из-за несоблюдения финансовых критериев лицензирования.

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Фото: rfs.ru
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