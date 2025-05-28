РФС отказал «Химкам» в праве выступить в РПЛ в сезоне-2025/26
28 мая 202511:11
Футбольный клуб «Химки» не сможет принять участие в сезозе-2025/26 Российской Премьер лиги, сообщает пресс-служба РФС.
Как отмечается, решение о невыдаче лицензии подмосковному клубу на выступление в РПЛ Российским футбольным союзом было оставлено в силе. «Химки» потеряли возможность принять участие в чемпионате из-за несоблюдения финансовых критериев лицензирования.
Ранее «Краснодар» объявил об уходе лучшего бомбардира команды Федора Смолова, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru