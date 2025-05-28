Родители подростков в Байкальске не знали о вечеринке, где произошла поножовщина
Родители большинства подростков, которые принимали участие в вечеринке с алкоголем на загородной даче, где произошла поножовщина с погибшими и ранеными, не были проинформированы о местонахождении их детей. Как выяснил RT, несовершеннолетние обманули взрослых насчет своих планов.
Так, одна из девочек соврала матери, что переночует у старшей сестры. Другой участник кровавой вечеринки предупредил взрослых, что переночует у деда. Как выяснилось, все участники учатся в одной школе в Байкальске. При этом с 17-летним нападавшим, который был старше большинства гостей, родители подростков до этого знакомы не были.
По информации Следственного комитета, 14 несовершеннолетних (13 - 17 лет) отмечали 15-летие одной из девочек. Вечером 27 мая пятеро гостей уехали. Остальные продолжили употреблять спиртное. 17-летний молодой человек начал приставать к одной из девушек, однако за неё заступились другие участники вечеринки.
Ночью он зарезал насмерть четверых человек и ранил других. После приезда полицейских подозреваемый открыл баллон с газом и утроил взрыв, при котором сам погиб. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», четверо пострадавших госпитализированы. В Байкальске объявлен трёхдневный траур.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru