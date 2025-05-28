«Не оскорбление, а легкий стеб»: Помощница Арбениной о конфликте певицы с Германикой
Концертный директор группы «Ночные снайперы» Александра Рерих заявила, что высказывания певицы Дианы Арбениной на сцене третьей профессиональной премии Гильдии кастинг-директоров не являются оскорблением режиссера Валерии Гай Германики.
«У нее есть телефон Дианы, думаю она могла бы позвонить если что-то не так. То, что было сказано на премии — это не оскорбление, а легкий стеб», - пояснила Рерих в беседе с Woman.ru.
Она также подчеркнула, что Арбенина не старалась обидеть своими словами, потому конфликт исключен. При этом отсутствие негативных отзывов на второй сезон сериала «Обоюдное согласие» демонстрирует хороший результат, и это главное.
Ранее Арбенина победила в номинации «Открытие года» в премии Гильдии кастинг-директоров за роль в проекте Германики. Получая награду, она заявила, что режиссер просила ее раздеться в кадре, что застало певицу врасплох.
Германика в своем Telegram-канале уточнила, что ссора на съемочной площадке произошла потому, что ее просьбы, как режиссера не выполнялись. Позже она также отметила, что высказывание Арбениной на сцене «тянет на оскорбление чести и достоинства», напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru