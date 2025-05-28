Представитель Киркорова призвала не верить слухам о здоровье певца

«Хотелось бы попросить журналистов — не ставить Филиппу медицинских диагнозов и не опираться на слухи. Лечение идет полным ходом, но, возможно, времени для восстановления потребуется больше, чем предполагалось», — рассказала Успенская NEWS.ru.

Таким образом она прокомментировала информацию о том, что у певца якобы начался некроз кожи. Об этом сообщил портал Super.ru с ссылкой на свои источники. Утверждалось, что Киркоров столкнулся с рядом осложнений после ожогов.

Травму артист получил на выступлении 25 апреля в питерском БКЗ «Октябрьский». Номер с фейерверками на рукавах куртки прошел не по плану — одежда исполнителя загорелась. В результате у Киркорова диагностировали воспаление суставов после ожога руки.

Ранее сообщалось, что Киркорова могут выписать из больницы через пару недель, напоминает НСН.

