Представитель Киркорова призвала не верить слухам о здоровье певца
Слухи о состоянии здоровья певца Филиппа Киркорова не имеют ничего общего с реальностью. Об этом сообщила пресс-секретарь народного артиста Екатерина Успенская.
«Хотелось бы попросить журналистов — не ставить Филиппу медицинских диагнозов и не опираться на слухи. Лечение идет полным ходом, но, возможно, времени для восстановления потребуется больше, чем предполагалось», — рассказала Успенская NEWS.ru.
Таким образом она прокомментировала информацию о том, что у певца якобы начался некроз кожи. Об этом сообщил портал Super.ru с ссылкой на свои источники. Утверждалось, что Киркоров столкнулся с рядом осложнений после ожогов.
Травму артист получил на выступлении 25 апреля в питерском БКЗ «Октябрьский». Номер с фейерверками на рукавах куртки прошел не по плану — одежда исполнителя загорелась. В результате у Киркорова диагностировали воспаление суставов после ожога руки.
Ранее сообщалось, что Киркорова могут выписать из больницы через пару недель, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru