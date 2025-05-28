Актера Василия Фунтикова похоронят на Хованском кладбище Москвы

Российский и советский актер Василий Фунтиков будет похоронен 30 мая на Хованском кладбище, сообщает ИА «Регнум» со ссылкой на заявление родственников артиста.

Объявлено о смерти известного актёра

Перед этим в этот день пройдет церемония прощания в храме на Якиманке. Актер скончался 27 мая от инсульта после двух недель пребывания в коме. Фунтиков получил известность благодаря исполнению роли Кроша в телесериалах «Каникулы Кроша» и «Неизвестный солдат», снятых по произведениям Анатолия Рыбакова.

Ранее стало известно, что умер исполнитель главной роли в «Каникулах Кроша» Василий Фунтиков, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kino-teatr.ru
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