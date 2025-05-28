Правоохранители оцепили место падения обломков БПЛА в Зеленограде

Представители правоохранительных органов организовали оцепление места падения обломков беспилотного летательного аппарата в Зеленограде. Как передает RT, в частности, перекрыт участок Озёрной аллеи, которая расположена в районах Савелки и Старое Крюково.

Департамент транспорта Москвы призвал водителей планировать варианты объезда. Ранее стало известно о не менее шести взрывов в Зеленограде в ночь на 28 мая на фоне работы средств противовоздушной обороны.