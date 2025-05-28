Правоохранители оцепили место падения обломков БПЛА в Зеленограде
Представители правоохранительных органов организовали оцепление места падения обломков беспилотного летательного аппарата в Зеленограде. Как передает RT, в частности, перекрыт участок Озёрной аллеи, которая расположена в районах Савелки и Старое Крюково.
Департамент транспорта Москвы призвал водителей планировать варианты объезда. Ранее стало известно о не менее шести взрывов в Зеленограде в ночь на 28 мая на фоне работы средств противовоздушной обороны.
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, серьезных повреждений и пострадавших нет. По словам очевидцев, после падения обломков загорелись здание технопарка «Элма» и автомобиль.
По данным градоначальника, в общей сложности силы ПВО минувшей ночью и рано утром отразила атаку 33 дронов, которые направлялись к столице, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В Московской области за ночь сбили 42 БПЛА, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Жители Раменского, Домодедово, Бронниц и Подольска сообщали о взрывах и вспышках в небе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru